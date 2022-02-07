У Києві запустили перше офіційне казино

Перше легальне казино в Україні запустилося в роботу. Раніше було відомо, що багато готелів і ресторанів отримали ліцензію на відкриття на своїй території ігрових залів. Однак перший з них офіційно запрацював в готелі InterContinental Kyiv.

Власник казино - компанія Білліонаре Казино Компані, яка в квітні поточного року першою отримала ліцензію на відкриття наземного казино. Вартість ліцензії становила 360 млн грн.

Казино Billionaire розташоване в підвальному приміщенні готелю на площі 506 кв. м. Персонал грального закладу - 150 осіб. У казино п'ять залів, де розміщені 16 ігрових столів і 50 ігрових автоматів.

За словами глави Гемблінг Асоціації України Антона Кучухізде, чотири казино - в Києві, Львові та Одесі - підтвердили свою повну готовність офіційно почати роботу з 14 травня.