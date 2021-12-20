У Києві обрали перевізника на столичні маршрути загального користування

12:07 13 грудень Київ, Україна

10 грудня у Києві пройшов конкурс на визначення перевізників на міських маршрутах загального користування. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

«Конкурс на визначення переможців, які мають право перевозити автобусами киян, пройшов, як ми й планували. Він став унікальним, оскільки вперше у ньому брав участь перевізник з-за кордонів Києва, який почув наш публічний заклик, приїхав сюди та запропонував 29 великих 12-метрових, повноцінних автобусів класу Євро-5. Цього ніколи не було раніше, бо це був закритий ринок для «своїх» та «улюбленців». Зараз це стало можливим, і цей перевізник з півдня України скоро перевозитиме киян хорошими автобусами на трьох маршрутах», – розповів Усов.

Конкурсний комітет не допустив до конкурсу всіх перевізників, які запропонували на конкурс «Богдани» та старі іржаві маршрутки.



«Серед переможців – наш флагманський перевізник «Київпастранс» та перевізники, які подали автобуси невеликі, але 2020-2021 рр. випуску. Це не те, що ми бачимо як ідеал, тому з ними буде укладено короткострокові договори максимум на рік», – додав Усов.



Нагадаємо, серед оновлених та жорстких вимог конкурсу:

пасажиромісткість мінімум на 60 осіб,

повна інклюзивність,

відповідність стандарту класу викидів Євро-5,

обладнання камерами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження та датчиками пасажиропотоку.

На конкурс подали 19 пакетів документів вісім перевізників. Документи надійшли від ПП "Універсал-Транс", ТОВ "Одеса авто транс", ТОВ "Союз-Авто", ТОВ "Автосервіс", ТОВ "Д-М Київтранс", ТОВ "Кийтранс-2005", ТОВ "Транссіті" та КП «Київпастранс».



Нагадаємо, зараз столична влада проводить роботу з очищення вулиць міста від старих іржавих маршруток.



Чотири перевізники подали до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками при виявленні суттєвих порушень.



Місто виграло апеляцію і Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону Департаменту транспортної інфраструктури проводити перевірки на маршрутах ПП «Універсал-Транс» на всіх його 17 маршрутах.



Також Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації розірвав із двома перевізниками договори на обслуговування 21-го міського маршруту загального користування. Рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 172 автобуси, було ухвалено 6 жовтня за результатами перевірки документів у рамках аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Київської міської державної адміністрації.



КМДА оголосила про проведення 10 грудня чергового конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та посилила вимоги до перевізників.