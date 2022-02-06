У Києві вимагають підняти ціни на проїзд - подробиці

Підвищення розцінок на проїзд в київському транспорті - гостре питання, яке піднімалося кілька разів за останній тиждень. Керівництво метрополітену і громадських ліній транспорту вимагають, щоб ціни відповідали витратам на утримання транспорту.

Підвищення вартості проїзду: яким воно буде

Свої вимоги транспортники пояснюють просто і логічно. Вартість проїзду не підвищувалася вже протягом трьох років і, як і раніше, становить вісім гривень. При цьому через пандемію скоротився пасажиропотік. Чим менше пасажирів користується транспортом, тим вища вартість перевезення одного пасажира. Тому виходить, що громадський транспорт працює за цінами нижче ринкових і зазнає колосальних збитків. Багато співробітників були переведені на чотириденний робочий тиждень, тобто втратили близько 25% заробітної плати. Якщо ситуація не зміниться, то почнуться масові звільнення працівників.

Економічно обґрунтовані ціни на проїзд виглядають, на думку протестувальників, таким чином:

Для метро - 21 гривня 5 копійок при собівартості перевезення пасажира в 20 гривень 4 копійки.

Для тролейбусів, автобусів і трамваїв - 25 гривень 18 копійок, собівартість пасажира - 20 гривень 50 копійок.

Для електричок - 78 гривень 90 копійок при собівартості перевезення однієї людини в 71 гривню 70 копійок.

За словами Наталії Макогон, заступниці начальника столичного метрополітену, всі ці суми були розраховані експертами і вже подані для затвердження в Департамент транспорту.