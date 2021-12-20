У Києві збудують національний тенісний центр

10:18 15 листопад Київ, Україна

За результатами тендеру, що відбувся 8 листопада в режимі онлайн, стало відомо, що гарантований покупець «Центральна навчально-тренувальна база з ковзанярського спорту «Льодовий стадіон» Міністерства молоді та спорту» виграв ремонт у ТОВ «Техно Стиль Груп» на суму 95,47 мільйона гривень. Ціна угоди виявилася меншою на 6% від очікуваної (101,49 мільйона гривень).

Згідно з договором, переможець тендеру зобов'язується виконати низку робіт з облаштування нових тенісних кортів, провести капітальний ремонт, у тому числі й адміністративної будівлі, відремонтувати інженерні мережі, дороги та майданчики.

Також очікується облаштування нового штучного багатошарового покриття кортів, а також перекритий перехід, що веде до них. Корти накриють металевим каркасом із наступним утепленням. Заплановано й придбання нового обладнання.

Таким чином, замість Льодового стадіону на проспекті Глушкова, 9, збудують національний тенісний центр. Нагадаємо, що Льодовий стадіон, розташований у Києві, – перший у країні спортивний комплекс просто неба. Збудували його у 1975 році.







