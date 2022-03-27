У Києві планують діловий та адміністративний центр «Київ Сіті» вартістю 10 млрд доларів

У Києві можуть створити діловий та адміністративний центр вартістю 10 млрд доларів. Автор ідеї Лев Парцхаладзе пропонує перенесення всіх об'єктів «Київ Сіті» в одне місце. Така практика відома у всіх великих містах світу - від Токіо до Парижа. Варіантом розташування такого проєкту може стати територія колишньої промзони Теличка.

"В цілому в проєкт запропоновано 5 локацій, але Теличка є найбільш вдалою. Я вважаю, вона не має альтернатив, адже це географічний центр міста, має хорошу розв'язку метро, зручно добиратися як з лівого, так і з правого берега, поруч Ботсад. Перемістивши туди всі адміністративні офіси, Кабмін, міністерства людям можна буде ходити між поверхами, а не через все місто. Всі адмінбудівлі - Міську адміністрацію, Головпоштамт, УКООП, Міністерство сільського господарства на Хрещатику, МВС на Богомольця, Кабмін на Грушевського - все переобладнати під готелі та апарт-готелі, зробити багато пішохідних зон. А уявляєте, як вибухне туризм, якщо надати ці об'єкти світовим брендам? Це приверне мільйони туристів. Таким чином місто розвантажується, стає мега-туристичним, комфортним для пересувань, а діловий центр виноситься в одну локацію. Ми розвантажимо логістику, з лівого берега буде набагато зручніше дістатися до ділового центру", - говорить Лев Парцхаладзе.

Також Парцхаладзе повідомив, що на здійснення такого проєкту потрібно 10-15 років і близько $10 млрд інвестицій. «Охочих вкластися в проєкт - величезна кількість. Один з можливих замовників - Офіс Президента, який хоче переїхати в абсолютно нове місце. Там чудова локація, дуже зручна як з точки зору географії, так і з точки зору знаходження в одному місці інших структур - адміністративних, інформаційних, міжнародних установ», - заявив він.