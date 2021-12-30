У Києві на історичному Подолі будуть зводити ЖК "Новий Поділ"

Головним ворогом історичного вигляду Києва стала державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ), яка роздає історичні території столиці під стандартні забудови. Як стало відомо, ДАБІ видала трьом компаніям дозвіл на забудову 12,93 га по вул. Набережно-Хрещатицькій на столичному Подолі. Ці ділянки фігурують в кримінальному провадженні ДБР, повідомляє Наші Гроші.

Дозволи на "реконструкцію майнового комплексу під багатофункціональний комплекс" отримали ТОВ "Ріверсайд Девелопмент Лтд", ПАТ "Київський річковий порт" і ТОВ "Торгрічтранс". За даними Contragent, бенефіціар першої компанії - столичний забудовник Андрій Вавриш.

Генпідрядник - ТОВ "Спецмехбуд 21". За даними ЛУН, проєктом займається Perfect Group.

Видання повідомляє, що за фактом там буде будуватися ЖК "Новий Поділ". Планується побудувати 1246 квартир з поверховістю будівель в дев'ять поверхів. Відзначається, що відповідно до генплану Києва, ці ділянки - територія громадської забудови, на якій заборонено будівництво.

Уточнено о 9:58 25 квітня. Згідно з оновленими даними реєстру Міністерства юстиції з 5 квітня, бенефіціарами Ріверсайд Девелопмент є Лариса Бурченко, Юрій Бродський і Вікторія Рог. Лариса Бурченко - співробітниця Saga Development. Їй належить 50% в Ріверсайд Девелопмент.