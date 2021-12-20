У Києві ФОПам повинні виплатити по 12 тисяч гривень

Голова Київської обласної державної адміністрації розповів про виплати для ФОПів по його регіону. Згідно зі словами Василя Володіна, середня сума виплат буде в обсязі 12,6 тисячі гривень.

За його словами, в Офісі Президента України запропонували виплатити малому і середньому бізнесу по 8 тисяч гривень, як компенсацію за "червону" зону.

"Тому обговорили механізм, який зможе дозволити збільшити виплати підприємцям коштом місцевих бюджетів громад до середньої зарплати в області. У нас на Київщині вона в січні 2021 склала 12645 грн", - повідомив Володін.

Він також зазначив, що на Київщині в минулому році 20858 підприємців вже мали позитивний досвід отримання допомоги від держави.

Прем'єр доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіону, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям, які були змушені припинити свою діяльність через введення нових обмежень.