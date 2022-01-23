У Києві 25 тисяч безробітних

14:14 08 вересень Київ, Україна

Згідно з даними Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Києві величезна кількість безробітних. Цифри свідчать, що за офіційними даними їх налічується понад 25 тисяч осіб.

"Останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних в столиці зупинилося, а потім зменшилися й обсяги надання допомоги по частковому безробіттю", - йдеться на сайті КМДА.

Одна з причин зростання кількості безробітних - це карантин через пандемію COVID-19, пояснюють експерти. За різними оцінками, через карантинні заходи в Україні від 500 до 700 тис. осіб залишилися без роботи.

Нагадаємо, в травні 2020 Укравтодор спільно з урядом і Офісом Президента в партнерстві з сайтом robota.ua і Державною службою зайнятості ініціював запуск проєкту "Дороги та робота". За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в цілому для виконання плану з оновлення доріг України в Укравтодорі планують залучити 150 тис. осіб.

Українці стали на 83% частіше шукати віддалену роботу. У період карантину в топ найпопулярніших пропозицій віддаленої зайнятості увійшли Instagram-фахівці, офіс-менеджери, оператори, менеджери з продажу. Найбільше по Україні готові платити продавцям - 29,3 тис. грн на місяць.

В яких галузях економіки Польщі буде робота для українців до кінця 2020 року? Харчова промисловість, логістика, деревообробка, виробництво побутової техніки. Саме в них зараз спостерігається попит на робочу силу з України.