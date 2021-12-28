В Іспанії відкриють першу у світі ферму восьминогів

У 2023 році в Іспанії планують відкрити першу у світі ферму з вирощування восьминогів, яка зможе виробляти 3000 тонн м'яса восьминогів на рік. Про це повідомляє видання plantbasednews.
Іспанська компанія Nueva Pescanova Group вже виростила 50 восьминогів на фермі та планує збільшити виробництво наступного року.
Іспанська компанія Nueva Pescanova Group вже виростила 50 восьминогів на фермі та планує збільшити виробництво наступного року.
Проте не лише борці за права тварин висловили незгоду зі змістом восьминогів у неволі, а й багато вчених та дослідників морської фауни попереджають, що це неетично.
З іншого боку, компанія запевняє, що відкриття ферми зменшить попит на вилов дикого восьминога в океанах.
З іншого боку, компанія запевняє, що відкриття ферми зменшить попит на вилов дикого восьминога в океанах.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі