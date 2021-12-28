В Іспанії відкриють першу у світі ферму восьминогів

15:18 28 грудень Київ, Україна

У 2023 році в Іспанії планують відкрити першу у світі ферму з вирощування восьминогів, яка зможе виробляти 3000 тонн м'яса восьминогів на рік. Про це повідомляє видання plantbasednews.



Іспанська компанія Nueva Pescanova Group вже виростила 50 восьминогів на фермі та планує збільшити виробництво наступного року.

«Компанія інвестує понад 50 млн євро у будівництво об'єкту на Канарських островах. І, ймовірно, м'ясо восьминога поставлятиметься на міжнародні ринки для задоволення попиту в Австралії, Китаї, Італії та інших країнах», – йдеться у повідомленні.

Проте не лише борці за права тварин висловили незгоду зі змістом восьминогів у неволі, а й багато вчених та дослідників морської фауни попереджають, що це неетично.



З іншого боку, компанія запевняє, що відкриття ферми зменшить попит на вилов дикого восьминога в океанах.