В Держстаті розповіли, на скільки збільшилися витрати аграріїв

09:36 07 лютий Київ, Україна

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо витрат українських аграріїв за звітний період 2021 року.

Так, згідно з новими аналітичними показниками, витрати на виробництво сільської продукції за 2021 рік зросли на 40,9%.



Окремо зазначаються витрати на виробництво рослинної продукції, зростання яких зафіксовано на рівні 42,2%. Витрати на тваринництво та продукцію збільшились на 36,5%.



Окрім цього, значно зросли показники видатків на матеріально-технічні ресурси промислового походження, які використовуються в аграрному секторі для виробництва сільгосппродукції – на 49,1%.



Лише за останній місяць 2021 року, за повідомленням відомства, витрати на виробництво агропродукції збільшилися до 6,8%, якщо порівнювати з груднем 2020 року. Зокрема, зростання витрат на рослинництво встановлено на рівні 8%, а на тваринницьку продукцію до 2,4%. Зазначається, що витрати на матеріально-технічні ресурси у грудні 2021 року зросли на 7,7%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.