У Німеччині на українців не чекають - масові арешти робітників

13:06 22 вересень Київ, Україна

На українських працівників не чекають в Німеччині - останнім часом почастішали арешти українців. Країна намагається боротися з нелегальними трудовими емігрантами з України - зараз легально потрапити до Німеччини не можна, оскільки робочих віз країна не видає.

Тільки протягом останніх трьох місяців з країни вислали близько 300 українців. За перші 10 днів вересня тут затримали 48 наших громадян, що стало рекордом.

За даними місцевої поліції, українців затримують цілими автоколонами. Багато з них кажуть, що їдуть збирати урожай і показують при цьому підроблені трудові договори. Деякі також говорять, що їдуть з туристичною метою, хоча поїздки в Європу з України заборонені через пандемію.

Поліція забирає транспортні засоби, на яких перевозять нелегалів. Водіям же загрожує штраф і кілька років в'язниці.

Так, групу українців, яка видавала себе за туристів, затримали на кордоні Чехії та Німеччини. У них були тільки біометричні українські паспорти без віз. Всіх їх депортували до Чехії і заборонили в'їзд до Німеччини терміном на два роки.

Деякі намагаються прорватися до Німеччини на польських таксі, але і тут поліція контролює ситуацію, пише місцева преса.

Українці можуть виїхати на роботу в Польщу без трудової візи - тільки при наявності біометричного паспорта, навіть попри карантин. Однак такі правила не поширюються для в'їзду в інші країни ЄС.