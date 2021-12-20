У ДАІПУ розповіли, яким коштом фінансують ремонти українських аеропортів

12:04 22 листопад Київ, Україна

Виявляється, що більша частина фінансування українських аеропортів, зокрема, на їхні ремонти, надходить з лотерей. Про це стало відомо на форумі асоціації "Аеропорти України".

Начальник управління інфраструктурних проєктів Державного агентства інфраструктурних проєктів України (ДАІПУ) " Укрінфрапроєкт " розповів, що спочатку планувалося фінансування коштом лотерей у розмірі 1 мільярда гривень. Проте за фактом сума становила лише 160 мільйонів, з яких 135 уже витрачено на реконструкцію Вінницького аеродрому.



Для проведення ремонтних робіт в аеропортах Херсона та Рівного українські депутати направили пряму субвенцію із державного бюджету до місцевих бюджетів відповідних областей.

За її словами, 440 мільйонів гривень субвенцій припали на реконструкцію злітної смуги в Херсоні та ще 35 мільйонів гривень на радіотехнічне обладнання. В аеропорту міста Рівне оновили світлосигнальне обладнання, яке коштувало 60 мільйонів гривень.



Щодо майбутнього українських аеропортів, ДАІПУ звернулося до державних органів з проханням передбачити у бюджеті на 2022 рік фінансування аеропортів України на суму 4,6 мільярда гривень. З них 2,2 млрд планується витратити на будівництво нового аеродрому в Дніпровському аеропорту, а 1,5 млрд гривень інвестувати в будівництво нового аеропорту в Закарпатті.