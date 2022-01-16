У Фонді держмайна розповіли, чому не можуть продати ОГХК

Об'єднану гірничо-хімічну компанію не можуть продати через олігархів. Про це йдеться на вебсайті Фонду держмайна.
У Фонді кажуть, що третій невдалий аукціон не відбувся 20 грудня через відсутність конкуренції. Зокрема, єдиним допущеним учасником торгів була фірма «Юмджі Агромін», яка належить Рінату Ахметову. Іншу заявку компанії Northland capital partners limited з оточення Дмитра Фірташа відхилили через ненадання фінансової звітності щодо сплати гарантійного внеску у розмірі 5% від стартової ціни та документів про реєстрацію. Оскільки один учасник не може брати участь у конкурсі, аукціон скасували.
Попередні торги, які мали відбутися 20 жовтня, також скасували знову ж таки через відсутність конкуренції. Тоді єдиним допущеним учасником була фірма "Трайдент Геоінвест Україна". Її власник – мільярдер Геннадій Буткевич, власник мережі магазинів «АТБ» та низки рудних компаній.
Аналогічна ситуація з одним учасником відбулася під час перших торгів. Примітно, що фірма Northland Дмитра Фірташа подавала заявки на всі три аукціони і всі вони були відхилені.
На думку експертів, причин трьох невдалих спроб продати ОГХК є декілька. По-перше, це негативна інвестиційна репутація як України, так і самого активу з купою кримінальних проваджень, олігархічним та російським шлейфом. По-друге, відсутність гарантій від держави, що проблеми ОГХК із минулого не принесуть новому власнику фінансові проблеми. І по-третє, Фонд держмайна надто поспішав із цією приватизацією, щоб завершити її у 2021 році. Тому тепер, кажуть експерти, перед тим, як виставляти об'єкт на продаж вчетверте, необхідно провести роботу над помилками та вирішити проблеми.
У Фонді кажуть, що третій невдалий аукціон не відбувся 20 грудня через відсутність конкуренції. Зокрема, єдиним допущеним учасником торгів була фірма «Юмджі Агромін», яка належить Рінату Ахметову. Іншу заявку компанії Northland capital partners limited з оточення Дмитра Фірташа відхилили через ненадання фінансової звітності щодо сплати гарантійного внеску у розмірі 5% від стартової ціни та документів про реєстрацію. Оскільки один учасник не може брати участь у конкурсі, аукціон скасували.
Попередні торги, які мали відбутися 20 жовтня, також скасували знову ж таки через відсутність конкуренції. Тоді єдиним допущеним учасником була фірма "Трайдент Геоінвест Україна". Її власник – мільярдер Геннадій Буткевич, власник мережі магазинів «АТБ» та низки рудних компаній.
Аналогічна ситуація з одним учасником відбулася під час перших торгів. Примітно, що фірма Northland Дмитра Фірташа подавала заявки на всі три аукціони і всі вони були відхилені.
На думку експертів, причин трьох невдалих спроб продати ОГХК є декілька. По-перше, це негативна інвестиційна репутація як України, так і самого активу з купою кримінальних проваджень, олігархічним та російським шлейфом. По-друге, відсутність гарантій від держави, що проблеми ОГХК із минулого не принесуть новому власнику фінансові проблеми. І по-третє, Фонд держмайна надто поспішав із цією приватизацією, щоб завершити її у 2021 році. Тому тепер, кажуть експерти, перед тим, як виставляти об'єкт на продаж вчетверте, необхідно провести роботу над помилками та вирішити проблеми.
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