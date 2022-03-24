В Євросоюзі електрокари лідирують за продажами

12:56 31 жовтня Київ, Україна

Електромобілі стрімко увійшли в наше життя. Якихось 10 років їх питома вага в обсязі автопродажів становила менше 1%. Нині, на піку боротьби за екологію, електричний транспорт став лідером продажів. Так, у вересні цього року, за обсягом продажу електромобілі та гібриди в країнах Євросоюзу вперше обійшли продажі автомобілів з дизельними двигунами. Про це свідчать дані дослідження компанії JATO.

Кількість проданих у вересні електромобілів зросла на 139% в порівнянні з тим же місяцем 2019 року, до 327 800 машин. При цьому продажі електромобілів в ЄС вперше подолали позначку в 300 000 од.

Водночас продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння продовжують падати. У вересні частка проданих авто з дизельним двигуном впала до рекордно низьких 24,8%.

"Всього п'ять років тому дизельні автомобілі були домінантним гравцем в Європі", - підкреслюється в дослідженні JATO.

Серед електромобілів на гібридні автомобілі припадало 53%. Їхні продажі злетіли на 124%. Найпопулярнішими виявилися автомобілі Toyota і Lexus, які зайняли 32% ринку.

Серед електрокарів найпопулярнішим залишається Tesla Model 3, незважаючи на падіння вересневих продажів на 5% в річному порівнянні. Його найближчі конкуренти Vokslwagen ID.3 і Renault Zoe показали зростання в 357% і 211% відповідно.

Як повідомлялося раніше, за серпень продажі електромобілів в Україні впали на 11% в порівнянні з тим же місяцем 2019 року, до 625 од. У порівнянні з липнем 2020 року ринок легкових електромобілів скоротився на 18%. Серед придбаних в серпні електромобілів 91% - старі.