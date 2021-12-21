У Донецькій області відзначили найкращих підприємців року

У Краматорську нагородили підприємців та лауреатів регіонального конкурсу "Підприємець року Донецької області – 2021". Нагороди отримали 30 підприємців за 10 номінаціями. Серед них відзнаки отримали грантери та партнери Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» (Проекту USAID), які розвивають бізнеси в містах та селах Донеччини.
У конкурсі відзначають тих, хто розвиває виробництво та підвищує якість своїх послуг, зберігає та створює робочі місця, використовує кризові умови як можливості для розвитку нових напрямків бізнесу.
У номінації "Сімейний бізнес" нагороду отримала Олена Німаніхіна (Олена Німаніхіна) – співвласник компанії VELNA. Разом із чоловіком Віктором вони розвивають сімейний швейний бізнес у місті Українській Селидівській громаді. На підприємстві шиють одяг.
У номінації "Молодий підприємець року" нагородили Віталія Маслакова - співвласника медичного центру AnVita_clinic. Разом із партнером Андрієм Гончаровим вони розвивають приватну клініку у Добропіллі, нещодавно відкрили денний стаціонар. Також взяли участь у Форумі соціальних підприємців, організованому Проектом USAID у Харкові. Медичний центр є соціальним підприємством: тут створюють робочі місця для внутрішньо переміщених осіб, частину послуг у клінічній лабораторії діти з інвалідністю зможуть отримати безкоштовно.
У номінації "Сільське господарство та виготовлення продуктів харчування" нагородили фермера з Іванопілля Костянтинівської громади Сергія Свириденка. Сергій – учасник фестивалів Local Farmer Fest, які Проект USAID організує два роки поспіль у Бердянську та Маріуполі для популяризації крафтових виробників Сходу України.
У номінації "HORECA та туризм" нагороду отримала підприємець із села Крива Лука Лиманської громади Яна Синиця. Вона займається розвитком туризму у Донецькій області.. Яна брала активну участь у створенні путівника для туристів, який презентували у жовтні в Лиманській громаді. Путівник був створений за грантом Проекту USAID.
Регіональний конкурс "Підприємець року" щороку організують Донецька обласна державна адміністрація та Донецька торговельно-промислова палата.
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