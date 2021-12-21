У Донецькій області відзначили найкращих підприємців року

18:56 20 грудень Київ, Україна

У Краматорську нагородили підприємців та лауреатів регіонального конкурсу "Підприємець року Донецької області – 2021". Нагороди отримали 30 підприємців за 10 номінаціями. Серед них відзнаки отримали грантери та партнери Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» (Проекту USAID), які розвивають бізнеси в містах та селах Донеччини.



У конкурсі відзначають тих, хто розвиває виробництво та підвищує якість своїх послуг, зберігає та створює робочі місця, використовує кризові умови як можливості для розвитку нових напрямків бізнесу.

У номінації "Сімейний бізнес" нагороду отримала Олена Німаніхіна (Олена Німаніхіна) – співвласник компанії VELNA. Разом із чоловіком Віктором вони розвивають сімейний швейний бізнес у місті Українській Селидівській громаді. На підприємстві шиють одяг.

“Ця нагорода – визнання не лише нашої роботи з чоловіком, а й усього нашого колективу. Цього року ми стали конкурентнішими на швейному ринку.. У цьому нам допомагає обладнання від проекту USAID, яке ми отримали за грантом. Широкоформатний монітор, потужний комп'ютер, плотер для друку лекал та програмне забезпечення допомагають швидше створювати модний одяг та бути стійкішими на ринку. Нещодавно ми виграли новий грант за програмою підтримки малого бізнесу від Донецької обласної державної адміністрації, тож розвиваємо наше виробництво. Наразі завершуємо зимову колекцію одягу та почнемо готувати весняну”, - поділилася Олена.

У номінації "Молодий підприємець року" нагородили Віталія Маслакова - співвласника медичного центру AnVita_clinic. Разом із партнером Андрієм Гончаровим вони розвивають приватну клініку у Добропіллі, нещодавно відкрили денний стаціонар. Також взяли участь у Форумі соціальних підприємців, організованому Проектом USAID у Харкові. Медичний центр є соціальним підприємством: тут створюють робочі місця для внутрішньо переміщених осіб, частину послуг у клінічній лабораторії діти з інвалідністю зможуть отримати безкоштовно.

"У цьому конкурсі оцінили не лише мою роботу, це заслуга всіх, хто разом зі мною розвиває клініку у невеликому шахтарському місті", - сказав підприємець Віталій Маслаков.

У номінації "Сільське господарство та виготовлення продуктів харчування" нагородили фермера з Іванопілля Костянтинівської громади Сергія Свириденка. Сергій – учасник фестивалів Local Farmer Fest, які Проект USAID організує два роки поспіль у Бердянську та Маріуполі для популяризації крафтових виробників Сходу України.

У номінації "HORECA та туризм" нагороду отримала підприємець із села Крива Лука Лиманської громади Яна Синиця. Вона займається розвитком туризму у Донецькій області.. Яна брала активну участь у створенні путівника для туристів, який презентували у жовтні в Лиманській громаді. Путівник був створений за грантом Проекту USAID.

Регіональний конкурс "Підприємець року" щороку організують Донецька обласна державна адміністрація та Донецька торговельно-промислова палата.