У Чернігівській області будується елеваторний комплекс

Агрохолдинг BIG Harvest Group PLC, основна діяльність якого вирощування, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції, будує у Чернігівській області елеваторний комплекс.
Про це повідомляє пресслужба KMZ Industries.
Ще два сучасні зерносховища групи працюють у Ясинуватському районі Донецької області.
Потужність елеватора становитиме 60 тисяч тонн одночасного зберігання, які забезпечать 8 силосів з лінійки Variant Agro Build.
Об'єкт будувався у три черги: чергове розширення на 40 тис. тонн одночасного зберігання буде завершено у 2022 році. З 2013 року на елеваторі групи у смт Очеретине Ясинуватського району в експлуатації – хопер (11 м у діаметрі) та силос на плоскому днищі (27,5 метра у діаметрі) з лінійки VAB.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі