У Чернігівській області будується елеваторний комплекс

17:41 30 грудень Київ, Україна

Агрохолдинг BIG Harvest Group PLC, основна діяльність якого вирощування, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції, будує у Чернігівській області елеваторний комплекс.



Про це повідомляє пресслужба KMZ Industries.



Ще два сучасні Про це повідомляє пресслужба KMZ Industries.Ще два сучасні зерносховища групи працюють у Ясинуватському районі Донецької області.

"Можна повністю будувати елеватор на базі вітчизняного обладнання, не обов'язково дивитися на Європу чи Америку, – упевнений Євген Іщенко-Гіллер, власник BIG Harvest Group". – Ми саме так і робимо. Ми маємо багато вітчизняного обладнання на елеваторі, у тому числі силоси Variant Agro Build».

Потужність елеватора становитиме 60 тисяч тонн одночасного зберігання, які забезпечать 8 силосів з лінійки Variant Agro Build.

Об'єкт будувався у три черги: чергове розширення на 40 тис. тонн одночасного зберігання буде завершено у 2022 році. З 2013 року на елеваторі групи у смт Очеретине Ясинуватського району в експлуатації – хопер (11 м у діаметрі) та силос на плоскому днищі (27,5 метра у діаметрі) з лінійки VAB.