Вартість акцій компанії Tesla, власником якої є Ілон Маск, вперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів.
Tesla повинна приєднатися до індексу S&P 500 21 грудня. Goldman Sachs Group Inc. заявляє, що приєднання Tesla може викликати попит на 8 млрд доларів з фондів взаємних інвестицій з великою капіталізацією.
Tesla повинна приєднатися до індексу S&P 500 21 грудня. Goldman Sachs Group Inc. заявляє, що приєднання Tesla може викликати попит на 8 млрд доларів з фондів взаємних інвестицій з великою капіталізацією.
У 2020 році акції Tesla виросли майже на 550%, що допомогло засновнику компанії Ілону Маску додати до свого власного капіталу 100,3 млрд доларів.
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