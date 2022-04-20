18:39 24 листопада Київ, Україна





Tesla повинна приєднатися до індексу S&P 500 21 грудня. Goldman Sachs Group Inc. заявляє, що приєднання Tesla може викликати попит на 8 млрд доларів з фондів взаємних інвестицій з великою капіталізацією. Вартість акцій компанії Tesla , власником якої є Ілон Маск, вперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів.Tesla повинна приєднатися до індексу S&P 500 21 грудня. Goldman Sachs Group Inc. заявляє, що приєднання Tesla може викликати попит на 8 млрд доларів з фондів взаємних інвестицій з великою капіталізацією.

"Акції Tesla виросли на 4,1% на біржі в Нью-Йорку на початку торгів, досягнувши рекордно високих показників в 543,17 долара за акцію і збільшивши її ринкову капіталізацію до більш ніж 506 млрд доларів", - пише агентство.

У 2020 році акції Tesla виросли майже на 550%, що допомогло засновнику компанії Ілону Маску додати до свого власного капіталу 100,3 млрд доларів.