В 2021 році спиртне в Україні подорожчає

У 2021 році в Україні планується підвищення акцизу на спиртні напої. Кабінет Міністрів планує здійснити ці плани і збільшити цифри до 11,6%.

Відповідне нововведення передбачено в законопроєкті №4104 (про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень) за авторством прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Збільшення акцизу призведе до зростання і роздрібних цін. Правда, це не означає, що пропорційно і виростуть ціни на інші продукти.

"Ставки акцизного податку на алкогольні напої пропонується збільшити на 11,6% з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік - 111,6% (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253)", - пояснюють в уряді.

Акциз - всього лише одна зі складових кінцевої вартості. Наприклад, зараз літр пива вітчизняної марки, згідно з даними Держстату, коштує 35,18 грн. І це при тому, що сам акциз становить всього 2,78 грн. Однак, як мінімум на 2-15 гривень (чим міцніший напій, тим вищий акциз) вартість алкоголю підвищиться.

Як можуть змінитися акцизи згідно з поданим законопроєктом:

пиво - з 2,78 до 3,1 гривні за літр;

ігристі вина - з 11,65 до 13 гривень за літр;

вина - з 8,02 до 8,95 гривні за літр;

алкоголь (22% об'ємних одиниць спирту) - з 126,96 до 141,69 гривні за літр 100% -го спирту;

сидр - з 1,06 до 1,18 гривні за літр;

міцний алкоголь - з 126,96 до 141,69 гривні за літр 100% -го спирту.

Варто відзначити, що в Україні вперше за три роки буде підвищено акциз на тютюнові та алкогольні вироби. Про це заявив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в етері "Свободи слова Савіка Шустера".

"Кажуть, що давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки. Добре, давайте не будемо піднімати - це мінус 2,7 мільярда гривень", - підкреслив Марченко.

Водночас глава Мінфіну зазначив, що акциз планують підвищити тільки на рівень інфляції - 11%. При цьому він не назвав дати підвищення, але запевнив, що воно не вплине на збільшення тіньового ринку.