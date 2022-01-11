У 2021 році виробники молока заробили на 14% менше, ніж роком раніше

15:27 11 січень Київ, Україна

Так погано з прибутковістю молочного виробництва, як минулого року, не було вже майже п'ять років, виробники молока заробили цього року на 14% менше, ніж у 2020.

Про це заявив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО) Андрій Ярмак.

«За нашими оцінками, прибутковість виробництва молока в Україні падала значно швидше, ніж ефективність його виробництва, і скоріше приблизно в п'ять-сім разів, ніж прибутковість переробки молока, яку ми рахуємо як відношення гуртових цін на готові біржові продукти до цін на сировину, – наголосив він. – Тому це ще один дзвіночок для фермерів: кооперація – єдиний вихід, на переробників не варто сподіватись».

У січні умовна дохідність виробництва молока у професійних господарствах або Український молочний індекс (УМІ) найчастіше знижується: частково через зниження попиту, нагадав експерт.



Середнє падіння УМІ за останні 10 років у січні становило 2%. В останні роки в перший місяць УМІ падав постійно, і ці темпи мали тенденцію до прискорення.



Тим часом світовий ринок молокопродуктів впевнено зростав. Білок та сир оновили рекорди, а молочний жир підійшов до рекордів.