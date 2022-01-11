У 2021 році виробники молока заробили на 14% менше, ніж роком раніше

Так погано з прибутковістю молочного виробництва, як минулого року, не було вже майже п'ять років, виробники молока заробили цього року на 14% менше, ніж у 2020.
Про це заявив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО) Андрій Ярмак.
У січні умовна дохідність виробництва молока у професійних господарствах або Український молочний індекс (УМІ) найчастіше знижується: частково через зниження попиту, нагадав експерт.
Середнє падіння УМІ за останні 10 років у січні становило 2%. В останні роки в перший місяць УМІ падав постійно, і ці темпи мали тенденцію до прискорення.
Тим часом світовий ринок молокопродуктів впевнено зростав. Білок та сир оновили рекорди, а молочний жир підійшов до рекордів.
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