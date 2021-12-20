В 2021 році вантажоперевезення в Україні скорочують обсяги

Бізнес вантажних перевезень скоротив свої обсяги в Україні з початку 2021 року. У січні-лютому 2021 року експерти відзначають зниження показників на 5,1%. Порівняльний аналіз провели з аналогічним періодом 2020 року. Вантажні перевезення зараз складають 85,1 млн т.

Так, перевезення залізничним транспортом за два місяці скоротилися на 7,4% в порівнянні з січнем-лютим 2020 року - до 43,8 млн т, автомобільним - на 4,7%, до 26,5 млн т.

Перевезення вантажів водним транспортом скоротилися на 20,1%, до 0,4 млн т. Транспортування трубопровідним транспортом, навпаки, зросло - на 2,1%, до 14,4 млн т, а авіаційним - на 10,6%, до 0 01 млн т.

Слід зазначити, що за підсумками 2020 року вантажоперевезення всіма видами транспорту скоротилися на 11,2%.