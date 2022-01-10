У 2021 році експерти оцінили вартість бренду компанії "Фармак" в $94,09 млн

Київська фармацевтична компанія ЗАТ "Фармак" зайняла 31-е місце в рейтингу "Топ-50 найдорожчих брендів України". При визначенні рейтингу враховувалася активність бренду в усіх видах реклами, а також приділялася увага комунікаційній складовій і вибірковим репутаційним показникам.

За підсумками 2021 року вартість бренду фармкомпанії "Фармак" оцінюється в $94,09 млн.

"Вартість бренду оцінюється перш за все за рівнем довіри споживачів до компанії. Останній ми отримуємо європейською якістю продукції і відповідальним підходом до ведення бізнесу. Щорічно до 95% свого прибутку ми інвестуємо в розвиток, модернізацію виробництва, наукові розробки та технології. Сумлінно платимо податки і забезпечуємо гідні умови праці наших співробітників. Все це і формує цінність бренду "Фармак", - коментує підсумки рейтингу виконавчий директор АТ «Фармак» Володимир Костюк.

"Фармак" - лідер фармринку України, виробляє лікарські засоби в усіх 14 терапевтичних групах. Щорічно виводить на ринок близько 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів. Зараз в розробці - близько 100 лікарських засобів. Експортує продукцію в більш ніж 25 країн світу.

За останні п'ять років інвестиції "Фармак" в науково-технічний комплекс, виробниче обладнання та дослідницьку діяльність склали 3,4 млрд грн.

АТ "Фармак" - член асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ).

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та осіб-підприємців, кінцевим бенефіціарним власником "Фармак" є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.