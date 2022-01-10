У 2021 році експерти оцінили вартість бренду компанії "Фармак" в $94,09 млн

Київська фармацевтична компанія ЗАТ "Фармак" зайняла 31-е місце в рейтингу "Топ-50 найдорожчих брендів України". При визначенні рейтингу враховувалася активність бренду в усіх видах реклами, а також приділялася увага комунікаційній складовій і вибірковим репутаційним показникам.
За підсумками 2021 року вартість бренду фармкомпанії "Фармак" оцінюється в $94,09 млн.
"Фармак" - лідер фармринку України, виробляє лікарські засоби в усіх 14 терапевтичних групах. Щорічно виводить на ринок близько 20 нових складнокомпонентних сучасних препаратів. Зараз в розробці - близько 100 лікарських засобів. Експортує продукцію в більш ніж 25 країн світу.
За останні п'ять років інвестиції "Фармак" в науково-технічний комплекс, виробниче обладнання та дослідницьку діяльність склали 3,4 млрд грн.
АТ "Фармак" - член асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ).
Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та осіб-підприємців, кінцевим бенефіціарним власником "Фармак" є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.
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