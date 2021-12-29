У 2021 році бізнес-омбудсмен отримав понад 2000 скарг

17:38 29 грудень Київ, Україна

В этом году Совет бизнес -омбудсмена получил рекордное количество жалоб - более 2 000, для сравнения в прошлом году жалоб было 1700.

Об этом сообщил председатель Совета Марчин Свенчицкий.





Совет Как рассказал Свенчицкий, большинство жалоб касаются налоговых вопросов. Ко второй группе наиболее распространенных относятся жалобы на правоохранительные органы, порой превышающие свои полномочия, не возвращающие реквизированную собственность компаний, затягивающие следствие.Совет бизнес-омбудсмена получает также жалобы на рейдерские атаки. Однако здесь отмечается прогресс.

«Если в других сферах нареканий стало больше, то случаев рейдерских атак становится меньше», - говорит Свенчицкий.

Среди компаний, жалующихся омбудсмену, 87% – украинские и 13% – иностранные инвесторы. Более 70% компаний относятся к малому и среднему бизнесу, включая ФЛП.



При этом рост количества жалоб инвесторов не обязательно означает ухудшение инвестиционного климата, - отмечает Свенчицкий.



По его словам, «возможно причина увеличения потока жалоб в том, что компании узнали о нашем существовании и убедились, что бизнес-омбудсмен может им помочь».



Как он добавляет, мы эффективны. К нашим рекомендациям прислушиваются госчиновники, экспертные группы при госорганах, которые следят за наиболее сложными случаями. Поэтому, возможно, это поощряет компании обращаться к нам».



Омбудсмен не может вспомнить случаев, когда в конфликтную ситуацию, связанную с инвестициями, вмешался «инвестняня», однако называет это «экспериментом, который стоит попробовать».



В то же время, как он считает, улучшению инвестиционного климата в Украине будет способствовать недавно созданное Бюро экономической безопасности.

«Мы надеемся, что это Бюро возьмет на себя экономические дела Службы безопасности, налоговой милиции и будет проводить расследование более цивилизованно», - заметил Свенчицкий.

Причиной, способной улучшить бизнес-климат в Украине, он также называет полную имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Если европейское законодательство будет имплементировано, тогда инвестор будет больше доверять, потому что, по крайней мере, не будет сюрпризов», - прогнозирует омбудсмен.

Совет бизнес-омбудсмена, защищающий интересы бизнеса в государственных органах, был создан в Украине в 2014 году. Марчин Свенчицкий – польский политик, бывший мэр Варшавы – занимает должность с октября 2019 года. За это время Совет рассмотрел более 4000 бизнес-жалоб. Контракт Свенчицкого погашается 31 декабря 2021 года. Новым омбудсменом Кабинет Министров Украины назначил канадского дипломата Романа Ващука.