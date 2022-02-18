Посилення дотримання пожежних норм - законопроєкт №4150

13:44 25 вересень Київ, Україна

На сайті парламенту опублікували свіжу інформацію про внесення змін до законопроєкту. Проєкт закону №4150 від 24 вересня передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву. Законопроєкт зареєстрований без супровідних документів.

У проєкті закону пропонують збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень.

Відзначимо, на засіданні Кабміну в середу уряд схвалив даний проєкт закону. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що неприпустимо, коли за пожежі, які завдають збитків у сотні мільйонів гривень і ставлять під загрозу життя людей, передбачені штрафи в кілька сотень гривень.

В Україні планують встановити відповідальність за випалювання трави та підпали лісів.

Нагадаємо також, що в кінці липня уряд запропонував парламенту карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки серйозними штрафами.