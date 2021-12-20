УЗ проведе найдорожчий тендер за всю історію України

12:51 22 листопад Київ, Україна

"Укрзалізниця" оголосила найдорожчий тендер в історії України. Компанія планує придбати 80 електропоїздів, а очікувана вартість операції – 31,5 мільярда гривень, повідомили журналісти.

Також повідомляється, що за ці гроші Україна може купити недешеві швейцарські електропоїзди Stadler.

Річ в тому, що переговори зі швейцарським виробником Україна розпочала навесні цього року задовго до оголошення тендеру. Уряд планував залучити 500 млн євро швейцарської позики та локалізувати виробництво, збудувавши новий завод Stadler на території України.

Швейцарська компанія навіть встигає побувати в Харкові та придивитися площі під майбутні виробничі потужності. Залишається останній крок – легітимізація стосунків.

Керівник "Укрзалізниці" Олександр Камишин обіцяє відкритий міжнародний тендер восени. Хоча саме з тендеру мають розпочинатися переговори про співпрацю. І коли компанія-перевізник оголошує конкурс, часу на подання пропозицій залишає лише місяць, а ще не оприлюднить вимоги до тендеру англійською мовою, що автоматично відсіває потенційних учасників конкурсу з-за кордону.



Експерти кажуть, що Укрзалізниця хотіла швидко провести формальні торги, на які прийшов би заздалегідь підготовлений Stadler. Експерти кажуть, що Укрзалізниця хотіла швидко провести формальні торги, на які прийшов би заздалегідь підготовлений Stadler.

Однак це ще не все. Раніше потяги цього виробника купували залізниці Швейцарії, Німеччини та Польщі. І ціна для них була суттєво нижчою, ніж для України. До того ж Україна знову не прописала вимоги щодо забезпечення обслуговування та ремонту майбутнього парку поїздів. А саме це головна причина простою нового рухомого складу у несправному стані, коли ми купуємо техніку, але забуваємо придбати технології для її утримання.