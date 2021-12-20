УЗ закуповуватиме паливо у компанії Коломойського за ціною «Роттердам+»

11:15 03 грудень Київ, Україна

Паливо з Кременчуцького нафтопереробного заводу для державної компанії поставлятимуть за ціною 29 тисяч 932 гривні за тонну. Першу партію 5 тисяч тонн на суму 150 млн грн поставлять найближчого тижня.

Націнка до котирувань у Роттердамі становитиме 59 доларів за тонну. Нагадаємо, «бензинова» форма ідентична формулі на вугілля «Роттердам+», яка діяла з 2016 до 2019 рік.

Обидві вони ґрунтуються на котируваннях палива в порту Роттердам плюс витрати на доставку до споживача в Україні.

Нагадаємо, що законність закриття справи «Роттердам+» було розглянуто 9 листопада. Йдеться про слухання апеляції підприємств олігарха Ігоря Коломойського.

Дату призначила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, повідомляє пресслужба.