Збільшення пенсійного віку - необхідність

13:23 03 жовтень Київ, Україна

Український уряд в особі голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявив про необхідність збільшення пенсійного віку. У Верховній Раді вважають, що такі заходи - необхідні для українського населення.

Чиновниця зазначила, що в зворотному випадку громадянам просто не вистачить потрібного часу для того, щоб заробити потрібний трудовий стаж для пенсії. Наприклад, якщо українець захоче вийти на пенсію в 60 років, то швидше за все, у нього не буде 30 років стажу, який незабаром стане обов'язковою нормою для українців.

Нагадаємо, що підвищення пенсійного віку заплановане урядом на 2021 рік. Наприклад, якщо зараз для виходу на пенсію досить мати від 17 і до 27 років стажу, то вже у 2028 році терміни збільшаться в розрахунку від 25 років стажу.

У Міністерстві фінансів України підрахували, скільки саме грошей потрібно виділити з державного бюджету для того, щоб покрити підвищення пенсійних виплат для українців всього на одну гривню.

Тим часом в Пенсійному фонді України офіційно оголосили про старт фінансування пенсій за жовтень місяць.