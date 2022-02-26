Збільшення пенсійного віку - необхідність

13:23 03 жовтень Київ, Україна

Український уряд в особі голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявив про необхідність збільшення пенсійного віку. У Верховній Раді вважають, що такі заходи - необхідні для українського населення.

Чиновниця зазначила, що в зворотному випадку громадянам просто не вистачить потрібного часу для того, щоб заробити потрібний трудовий стаж для пенсії. Наприклад, якщо українець захоче вийти на пенсію в 60 років, то швидше за все, у нього не буде 30 років стажу, який незабаром стане обов'язковою нормою для українців.

Фото: Верховная Рада оправдывает увеличение пенсионного возраста

Нагадаємо, що підвищення пенсійного віку заплановане урядом на 2021 рік. Наприклад, якщо зараз для виходу на пенсію досить мати від 17 і до 27 років стажу, то вже у 2028 році терміни збільшаться в розрахунку від 25 років стажу.

У Міністерстві фінансів України підрахували, скільки саме грошей потрібно виділити з державного бюджету для того, щоб покрити підвищення пенсійних виплат для українців всього на одну гривню.

Тим часом в Пенсійному фонді України офіційно оголосили про старт фінансування пенсій за жовтень місяць.