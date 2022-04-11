Послуга інкасації в ПриватБанку подорожчає для ФОПів України

Пресслужба ПриватБанку опублікувала на сайті змінені тарифи на різні послуги фінустанови. Так, ФОПи України відчують зміни в тарифікації послуг інкасаторів. Нові розцінки наберуть чинності з 1 вересня 2021 року.

Ці зміни в тарифи за послугою "інкасація" необхідні, як пояснюють в ПриватБанку, через збільшення собівартості операцій. Отже, до 31 серпня 2021 року в обласних центрах (крім Києва) буде діяти тариф 70 грн за під'їзд, але не менше ніж 900 грн на місяць з торгової точки. А ось з 1 вересня другий пункт збільшиться і буде досягати "не менше ніж 1200 грн".

В інших населених пунктах тариф за під'їзд інкасаторів виросте до 180 грн (замість 120 грн). Місячна плата теж збільшиться на 300 грн. Не менш 1200 грн в місяць з торгової точки доведеться платити і киянам.

Також на сайті фінансової установи попередили, що "продовження користування послугами банку після 1 вересня 2021 року є узгодженням з клієнтом зміни тарифів шляхом мовчазної згоди".