Урожай 2020 непоганий, але гречки все одно не вистачить

Урожай у 2020 році значно кращий, ніж у 2019. Про це з упевненістю заявив експерт Андрій Купченко, керівник проєктів аграрного сектора в «АПК-Інформ».

Сумарний валовий збір основних нішевих зернових культур (овес, жито і гречка) в 2020 році може перевищити мільйон тонн, що на 21% більше показника попереднього сезону (0,84 мільйона т).

За словами експерта, приріст виробництва буде обумовлений розширенням посівних площ під зазначеними культурами. Так, згідно з попередніми даними, посіви жита в Україні під урожай 2020 збільшилися на 19% щодо показника 2019 (до 138 тис. га), вівса - на 10% (до 200 тис. га), гречки - на 14% (до 79 тис. га).

«При цьому, незважаючи на очікуваний приріст виробництва гречки, на українському ринку збережеться дефіцит її пропозиції. У зв'язку з цим прогнозується обсяг імпорту цієї зернової за підсумками 2020/21 МР на рівні 30 тис. тонн, що на 20% перевищить показник попереднього сезону (25 тис. тонн)», - зазначив Купченко.