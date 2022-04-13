Рівень зовнішньої торгівлі в Україні зростає - дані Держстату

Статистичні дані торгівлі в Україні показали нарощування обсягу експорту. Перше півріччя поточного року країна закрила з показником зовнішньої торгівлі понад 61 млрд доларів. У порівнянні з першими шістьма місяцями 2020 року це на 29% більше.

За офіційними статистичними даними, експорт товарів з України за січень-червень склав майже 30 млрд, що на 31% більше, ніж в минулому році.

Імпорт зріс на 28% і склав 31 млрд 221 млн доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні мільярда трьохсот мільйонів. Найбільше зріс експорт металів - на 55%.

Нагадаємо, що за підсумками першого півріччя 2021 року Україна скоротила імпорт нікелевих руд і концентрату. Про це свідчать дані Державної митної служби. Вказується, що в натуральному вираженні даний показник скоротився на 32,6%. У кількісному співвідношенні імпорт впав до 617,496 тисячі тонн.