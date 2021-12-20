Рівень безробіття в Україні не критичний - Лазебна

Марина Лазебна, давши інтерв'ю ЗМІ, розповіла про рівень безробіття в 2020 році. За словами міністра соціальної політики, в Україні було звільнено 4,06 мільйона осіб, прийнято на роботу - 3,9 мільйона.

"Щодо цифр по безробіттю, то можу вам навести дані по Пенсійному фонду. Ми ж бачимо, скільки людей прийшли на ринок праці і скільки вибули. За 2020 рік у нас прийнято на роботу 3,9 мільйона, а припинені трудові відносини з 4,06 мільйонами. Тобто працевлаштовано на 101,5 тисяч менше, ніж звільнено. Це нормальний показник для кризового року, і це не катастрофа", - зазначила Лазебна.

При цьому вона додала, що для підвищення рівня працевлаштування потрібно розробляти нові стимулюючі програми зайнятості.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років і старше в IV кварталі 2020 року склала 15,7 млн осіб.