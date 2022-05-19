Укрзалізниця відновила співпрацю з німецькою Deutsche Bahn

09:40 15 серпня Київ, Україна

У Мінінфраструктури України пройшли переговори з послом Німеччини Анкой Фельдгузен, на яких обговорювалося питання про відновлення співпраці в сфері розвитку залізничного транспорту.

Укрзалізниця підписала договір c компанією Deutsche Bahn і з інженерно-консалтинговою фірмою DB Engineering & Consulting, яка входить до її складу, про надання консультаційних послуг в напрямку створення стратегії енергоменеджменту. Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури в п'ятницю, 13 серпня.

"Стратегія енергоменеджменту буде розроблена під грантові кошти ЄБРР. Надалі ми плануємо поглибити співпрацю з DB, адже німецька залізниця вже пройшла шлях євроінтеграції і трансформації, на початку якого зараз знаходиться Україна", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

На сайті Укрзалізниці уточнюється, що відповідно до умов договору консультант DB Engineering & Consulting повинен протягом півтора року підготувати інвестиційний план енергоефективності з визначенням пріоритетних заходів. Також будуть розроблені рекомендації та дорожня карта з отримання сертифікату ISO 50001 та представлена нова система енергоменеджменту Укрзалізниці.

Для реалізації договору з консультантом DB спеціальний фонд акціонерів ЄБРР погодився надати Укрзалізниці безповоротний грант в сумі близько 370 тисяч євро, який повністю покриває суму оплати послуг консультанта.