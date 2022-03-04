«Укрзалізниця» зняла з балансу Запорізької дитячої залізниці двох ведмедів

Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбук в.о. голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик, двох клишоногих жителів живого куточка, що значаться на балансі Запорізької дитячої залізниці, тепер відправлять в центр реабілітації в місті Ренен в Нідерландах.

За його словами, в процесі продажу непрофільних активів були виявлені сюрпризи у вигляді "бань, магазину "Ювілейний" і кафе "Вишенька", але виявити ведмедів взагалі не очікували.

"Двох клишоногих, які якимось чином опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці, ми передаємо на реабілітацію і утримання в зоопарк Ouwehand Zoo. Це в місті Ренен, Нідерланди", - написав він.

Ведмедики будуть жити в комфортних умовах, з басейном та водоспадом. Тварини будуть відправлені після того, як всі документи будуть оформлені.

Відзначимо, ведмеді жили на території живого куточка, який працює при дитячій залізниці.