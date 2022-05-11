Укрзалізниця похвалилася елітним поїздом - він курсуватиме з Києва до Одеси

13:17 07 серпня Київ, Україна

У напрямку Київ - Одеса з 9 серпня почне курсувати поїзд від Укрзалізниці з умовами підвищеного комфорту. Вартість одного квитка складе 806,98 гривні, а час в дорозі близько 9 годин.

Про це в п'ятницю, 6 серпня, пише РБК-Україна.



Поїзд відправлятиметься через день по непарних числах до кінця літа: з Києва - о 00.55, а назад з Одеси - о 13.33. Поїздка в одну сторону триватиме 9 годин 38 хвилин.



У кожному купе поїзда обладнаний рукомийник, а в вагоні - пеленальний столик, мультимедійна система та душова кабінка. В одному купе розміститися можуть дві людини.



За інформацією Укрзалізниці, це люксовий вагон і ціна на одну людину з Києва до Одеси дорівнює 806,98 гривні.



У той самий час блогер Олег Васильєв у своєму Facebook зазначив, що в цьому напрямку вирішили використовувати вже не нові вагони, які раніше курсували в міжнародному напрямку.



"Укрзалізниця знайшла застосування вагонам габариту RIC і сформувала з них цілий потяг", - зазначив Васильєв.



RIC - міжнародний стандарт пасажирських вагонів, призначених для руху як по вузьких - 1435 мм, так і по широких - 1520 мм коліях.