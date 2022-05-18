Укрзалізниця відремонтувала поїзд Hyundai Rotem, який зійшов з рейок

18:22 13 серпня Київ, Україна

У березні цього року зійшов з рейок поїзд Інтерсіті, на його ремонт планували витратити близько року, але Укрзалізниця справилася на багато швидше поставлених термінів.



Державна "Укрзалізниця" відремонтувала шість пасажирських вагонів поїзда Hyundai Rotem, який зійшов з рейок в березні цього року. Загальна вартість ремонту досягла 67 млн грн. Про це повідомляє пресцентр компанії.



Неполадки були усунені раніше запланованого терміну - за чотири місяці замість одного року.



"Завдяки роботі фахівців сервісної групи Hyundai Rotem та філії "Українська залізнична швидкісна компанія" всі роботи вдалося виконати за чотири місяці, працювали цілодобово", - розповіли в "Укрзалізниці".



Випробування поїзда також завершили, і з 14 серпня його включать в роботу на маршрутах. Першим рейсом стане напрямок №724 Київ - Харків.



Раніше в держкомпанії розповіли, що до кінця цього року на маршрут повернуть двоповерховий електропоїзд Skoda, який зараз знаходиться на ремонті в Київському електровагоноремонтному заводі.



Всього держкомпанія володіє двома двоповерховими поїздами. Кожен складається з шести вагонів і має 636 місць. Вони були куплені перед Євро-2012, відтоді повноцінний капремонт не проводився.