"Укрзалізниця" дасть "нове життя" двом електропоїздам Skoda

21:52 03 серпня Київ, Україна

Як було відомо раніше, з 2018 року з технічних причин два електропоїзди Skoda чекають в депо свого ремонту. Але вже з 2020 року "УЗ" уклала договір з ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" на ремонт двох поїздів.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Ремонт двоповерхових поїздів Skoda на підприємстві компанії - ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" - було розпочато в лютому 2021 року, і за цей час працівники заводу вже встигли виконати значний обсяг технічних робіт.

Крім цього, Skoda Transportation Group провела дефектації та почала ремонт обладнання, роботи над яким повинні проводитися на заводі виробника.

"Капітальний ремонт поїздів передбачає ремонт ключових вузлів, агрегатів, практично всіх систем і устаткування. Потяги повинні вийти після ремонту як нові. На заводі взяли хороший темп, прогнозуємо: вже до кінця цього року один з них вийде на маршрут", - розповів Юрик.

Він також зазначив, що фахівці Київського електровагоноремонтного заводу пройшли навчання в Чехії за технологією ремонту поїздів Skoda. Завдяки цьому "Укрзалізниця" може відмовитися від послуг сторонніх організацій щодо певних видів робіт і, як результат, заощадити близько 10 млн грн.

"Менш дрібні роботи, наприклад, систем кондиціонування, дверей, крісел машиністів, санвузлів, будемо виконувати власними силами, завдяки чому збережемо цінний фінансовий ресурс. Для цього фахівці нашого заводу вже пройшли відповідне теоретичне і практичне навчання", - зазначив Юрик.

Як повідомлялося, філія "Українська залізнична швидкісна компанія" АТ "Укрзалізниця" в кінці грудня 2020 року уклала угоду з ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" самої "Укрзалізниці" на ремонт двох поїздів Skoda загальною вартістю 291,51 млн грн.

Ремонт одного поїзда обійдеться в 145,76 млн грн. З цих коштів більше половини піде на покупні напівфабрикати і комплектувальні вироби, роботи і послуги від виробника "Škoda" - 72,9 млн грн.

Електропоїзд EJ675 Skoda City Elephant складається з шести двоповерхових вагонів на 623 місця (46 першого класу, 590 другого класу), він розрахований на швидкість роботи 160 км/год.

"Укрзалізниця" придбала зазначені поїзди перед чемпіонатом Європи з футболу. Спочатку вони ходили на маршрутах Харків/Донецьк - Сімферополь, а після 2014 року були переведені на маршрути Київ - Харків/Тернопіль.