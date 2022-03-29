«Укрзалізниця» перевезла 1,362 млн пасажирів

Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» опублікувала дані про пасажирські перевезення «Укрзалізниці» за жовтень. Згідно з цифрами, в порівнянні з вересневою статистикою, перевезень було здійснено на 3% більше. У людському еквіваленті - 1,362 млн осіб.

Однак у річному обчисленні пасажиропотік на українській залізниці все ж зменшився на 64%. В цілому за підсумками січня-жовтня цього року «Укрзалізниця» перевезла 15,104 млн осіб.

Нагадаємо, що у вересні УЗ обслужила 1,323 млн пасажирів, у серпні - 2,1 млн, в липні - 1,35 млн, а в червні - 500 тис. У квітні і травні пасажирські перевезення не виконувалися.

Раніше повідомлялося, що в липні-вересні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року «Укрзалізниця» збільшила вантажні перевезення на 3,4%, до 80 млн тонн. Транспортування у внутрішньому сполученні за III квартал виросло на 11,3%, а в експортному - на 1,8%. Також в компанії очікують, що впроваджувана тарифна політика зробить залізничні вантажоперевезення більш привабливими.