«Укрзалізниця» оновила обчислювальний центр за 24 млн грн

Згідно з даними сайту Прозорро, АТ "Укрзалізниця" оновила свою електронну базу. Підприємство купило у ТОВ "Айкюжн ІТ" систему електронного документообігу. Головний інформаційно-обчислювальний центр залізничного перевізника країни оновиться коштом системи, вартість якої понад 23 млн гривень.

До літа 2022 року поставлять комплект примірників програмного забезпечення та ліцензій на право використання Системи електронного документообігу та автоматизації бізнес-процесів "Megapolis.DocNet" на 35 тис. користувачів за 18,7 млн грн. Також нададуть послуги з адаптації та впровадження за 5,2 млн грн. Термін підтримки становить один рік.

Система "Megapolis.DocNet" розроблена консорціумом "Intecracy Group", в який, зокрема, входили ТОВ "Інтекресі Бейз" і "ТОВ "Софтлайн", на Open Source платформі UnityBase. Корпоративна система "Укрзалізниці" буде містити такі модулі: вхідні, вихідні, внутрішні документи, електронний архів, кабінет наглядової ради, протоколи, довіреності, накази, планувальник подій, договори, кадри, додатковий модуль претензійно-позовної роботи.

Штраф за поставку неякісного товару становить 20% його вартості, а за повну відмову від поставок або прострочення понад два місяці - 50% очікуваної вартості закупівлі. Вартість договору на 20% нижче очікуваної вартості закупівлі у 30 млн грн.