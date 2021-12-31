Укрупнення районів України - основні складові процесу

08:43 20 серпень Київ, Україна

Експерт з державного управління та містобудування Віктор Глеба поділився думкою про те, чому збільшення районів в Україні - складний і не завжди здійсненний процес. Такі проекти здійснюються зазвичай для підтримки і вигоди крупного бізнесу.

«Немає у нас соціально-економічної бази, яка б дозволяла укрупнення. Якщо почитати історію, чому почалося укрупнення, то спочатку був повітовий рівень в царській Росії. Від цього відійшли, тому що з'явилися колгоспи. Колгосп був локомотивом об'єднання. А зараз адміністративно-територіальне об'єднання здійснюється під корпорації - під Баришівську зернову компанію, під «Нібулон». В інтересах кого зроблено укрупнення? Крім політичної, крім управлінської, повинна бути економічна складова », - сказав Віктор Глеба.

У проекті укрупнення районів України, на думку експерта, домінувала політична складова.

«Політична складова стала домінантою. Якщо узагальнити, не економічна, не соціальна, а саме політична складова стала основою для прийняття такого рішення. У тому числі електоральна, але це вже на другому плані. Хто на цей електорат звертає увагу? Нас змушують роздрібнитися в одному і укрупнитися в іншому. Тоді як економічна ситуація говорить нам навпаки », - зазначив Віктор Глеба.