«Укртранснафта» продала 90 тисяч тонн нафти з дозволу «Нафтогазу»

АТ "Укртранснафта" підписали договір на продаж 90 тисяч тонн нафти. Для цього їм довелося отримати дозвіл у НАК "Нафтогаз України" так як саме ця компанія володіє 100% акцій.

Згідно з документом, ціна продажу нафти прив'язана до среднеарифметическому значенням котирувань Platts для Brent, оприлюднених протягом календарного місяця, в якому був оформлений бортовий коносамент (Bill of Lading), плюс найбільш вигідний диференціал, який визначається за підсумками аналізу комерційних пропозицій від міжнародних трейдерів. У разі отримання негативного диференціала компанія повинна звернутися в НАК за додатковим узгодженням.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" на початку квітня погодив укладення "Укртранснафтою" договору з SOCAR Trading на закупівлю двох танкерних партій нафти сорту Azeri Light обсягом близько 700 тис. барелів кожна, які були доставлені в МНТ "Південний".

"Укртранснафта", 100% акцій якої знаходяться в управлінні НАК "Нафтогаз України", є оператором нафтотранспортної системи країни.

Система магістральних нафтопроводів "Укртранснафти" діаметром від 159 мм до 1220 мм загальною протяжністю 4,767 тис. Км проходить по території 19 областей країни, має щорічну пропускну здатність на вході 114 млн тонн, на виході - 56,3 млн тонн.