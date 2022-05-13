«Укртрансгаз» заявив про збитки в розмірі 15,6 млрд гривень

11:00 11 грудня Київ, Україна

Фінансова звітність підприємства «Укртрансгаз» за період січень-вересень 2020 року свідчить про серйозні збитки. Так, згідно з цифрами, державна компанія втратила за заявлений період 15,6 млрд гривень.

Повідомляється, що до списання податків збиток компанії дорівнював 18,6 млрд гривень. Серед яких чисті втрати склали 15,6 млрд гривень.

Фото: Государственное предприятие терпит серьезные убытки - «Укртрансгаз»

Варто зазначити, що такий негативний результат фіксується в компанії далеко не перший рік. Зокрема, в 2019 році рівень збитку знаходився на позначці в 23,59 млрд гривень. У 2018 році сума і зовсім побила всі рекорди і склала 32,63 млрд гривень.

Нагадаємо, що корупція всіх разом узятих високопоставлених осіб в Україні принесла в поточному році країні збитків на 278 мільйонів гривень. Як зазначила генеральна прокурорка, поточний рік цілком можна назвати в Україні роком корупції. У 2020 році держава зазнала збитків від корупційної діяльності всіляких високопоставлених осіб на суму в 278 мільйонів гривень.