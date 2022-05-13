«Укртрансгаз» заявив про збитки в розмірі 15,6 млрд гривень

Фінансова звітність підприємства «Укртрансгаз» за період січень-вересень 2020 року свідчить про серйозні збитки. Так, згідно з цифрами, державна компанія втратила за заявлений період 15,6 млрд гривень.

Повідомляється, що до списання податків збиток компанії дорівнював 18,6 млрд гривень. Серед яких чисті втрати склали 15,6 млрд гривень.

Варто зазначити, що такий негативний результат фіксується в компанії далеко не перший рік. Зокрема, в 2019 році рівень збитку знаходився на позначці в 23,59 млрд гривень. У 2018 році сума і зовсім побила всі рекорди і склала 32,63 млрд гривень.

Нагадаємо, що корупція всіх разом узятих високопоставлених осіб в Україні принесла в поточному році країні збитків на 278 мільйонів гривень. Як зазначила генеральна прокурорка, поточний рік цілком можна назвати в Україні роком корупції. У 2020 році держава зазнала збитків від корупційної діяльності всіляких високопоставлених осіб на суму в 278 мільйонів гривень.