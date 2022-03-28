«Укрспирт» продовжує продавати заводи

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив, що ФДМУ планує продати на аукціонах в листопаді 10 спиртових об'єктів ДП «Укрспирт». В рамках приватизації підприємства можуть перейти в приватні руки.

«У листопаді на аукціонах відбудеться приватизація Хоростківського МПД, Бершадського МПД, Лужанського МПД, Козлівськго МПД і Марилівського МПД. Інформація про них вже на Prozorro.Продажі. Початкові ціни реалізації лотів - від 8 до 54 млн грн», - написав Сенниченко.

Відзначимо, що в жовтні, всього лише за пів місяця шість об'єктів ДП «Укрспирт» вже знайшли нових власників на приватизаційних аукціонах, і принесли до державного бюджету понад 268 млн грн.

«Ціна, яку формує ринок, і яка злітає іноді і в два-три рази - ось головна характеристика, яка об'єднує спиртову приватизацію. Колишні спиртзаводи, а зараз місця здійснення діяльності, нерідко являють собою лише руїни», - пояснює глава відомства.

Дмитро Сенниченко зазначає, що зараз кон'юнктура змінюється. Суть нинішньої державної приватизаційної політики - віддати в приватні руки те, чим державі управляти обтяжливо, неефективно і, взагалі, недоцільно.