«Укрспирт» продовжує продавати заводи

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив, що ФДМУ планує продати на аукціонах в листопаді 10 спиртових об'єктів ДП «Укрспирт». В рамках приватизації підприємства можуть перейти в приватні руки.
Відзначимо, що в жовтні, всього лише за пів місяця шість об'єктів ДП «Укрспирт» вже знайшли нових власників на приватизаційних аукціонах, і принесли до державного бюджету понад 268 млн грн.
Дмитро Сенниченко зазначає, що зараз кон'юнктура змінюється. Суть нинішньої державної приватизаційної політики - віддати в приватні руки те, чим державі управляти обтяжливо, неефективно і, взагалі, недоцільно.
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