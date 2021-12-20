«Укрспирт» продав ще одне підприємство - ФДМУ

Пресслужба Фонду державного майна України розповіла про черговий аукціон відомства. Так, майно «Укрспирту» - Дубов'язівське МПД і зберігання спирту було продане за 108 мільйонів гривень. Кошти мають надійти до бюджету України.
Відзначається, що всього на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт» і ще 37 об'єктів, які об'єднані в концерн «Укрспирт».
Нагадаємо, в березні 2021 року в Україні відбудеться відразу два аукціони з приватизації окремого майна зберігання спирту ДП «Укрспирт».
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