«Укрспирт» продав ще одне підприємство - ФДМУ

Пресслужба Фонду державного майна України розповіла про черговий аукціон відомства. Так, майно «Укрспирту» - Дубов'язівське МПД і зберігання спирту було продане за 108 мільйонів гривень. Кошти мають надійти до бюджету України.

«За право власності на актив на відкритих торгах змагалися четверо учасників, які збільшили ціну в 3,2 раза - зі стартових 33,796 715 грн до 108 000 100 грн. Об'єкт розташований в селищі міського типу Дубов'язівка Конотопського району Сумської області та складається з будівель, споруд та необхідного обладнання для виготовлення спирту», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всього на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт» і ще 37 об'єктів, які об'єднані в концерн «Укрспирт».

Нагадаємо, в березні 2021 року в Україні відбудеться відразу два аукціони з приватизації окремого майна зберігання спирту ДП «Укрспирт».