«Укрспирт» отримав прибуток вищий, ніж у 2019 році

13:34 24 вересень Київ, Україна

Попри економічну кризу і коронавірусний карантин, компанія «Укрспирт» перевищила свої прибутки в порівнянні з минулим роком. Про це офіційно заявила пресслужба державного підприємства.

ДП «Укрспирт», яке готують до приватизації, з початку 2020 року отримало прибуток у розмірі 25,6 мільйона гривень, тобто на 5,5 мільйона більше, ніж за перші вісім місяців минулого року.

У компанії сказали, що «Укрспирт» сплатив 113 мільйонів податків до державного бюджету, виготовив 792 тисячі літрів спирту та отримав більший прибуток, ніж у 2019 році.

До кінця року підприємство хоче передати Мінекономіки 30 пропозицій щодо приватизації спиртових філій. Нагадаємо, Фонд держмайна оголосив, що готовий продати об'єкти «Укрспирту». З них 12 вже розглянуті та підготовлені, документація по них передана до Фонду.

Про це заявив голова фонду Дмитро Сенниченко. Він також зазначив, що всі аукціони повинні бути максимально прозорими - це стосується першого етапу приватизації держпідприємства, яке довгий час було монополістом на ринку алкогольної продукції в Україні.

Перший об'єкт держкомпанії «Укрспирт» буде проданий у вересні 2020 року. В цілому, вартість компанії становить близько 2,5 млрд грн. У самій компанії пояснили, що уряд схвалив проєкт з розвитку алкогольної галузі до 2023 року. Це було остаточним подоланням труднощів під час продажу.