«Укрспирт» і ФДМУ продовжують приватизацію спиртзаводів

Фонд державного майна України продовжує давати в оренду і приватизацію об'єкти «Укрспирту». Як повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку, ще 2 об'єкти підприємства були виставлені і реалізовані на аукціонах.

Це Марилівське місце проведення діяльності та зберігання спирту (так працівники галузі називають спиртзавод), початкова вартість якого під час аукціону виросла в 2,2 раза - з 55 млн грн до 120. Аналогічний об'єкт - Козловський завод, пішов з молотка за 59 млн замість стартових 37,6.

Всього за місяць продано вісім об'єктів власності «Укрспирт» загальною вартістю понад 447 млн грн, зазначають в міністерстві. Варто зауважити, що про побудову нових, сучасних приватних заводів замість зношених (а іноді і викрадених) державних підприємств поки не йдеться.