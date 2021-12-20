"Укррічфлот" опублікував звіт за 2020 рік зі збитком

ЗАТ «Судноплавна компанія "Укррічфлот"» в 2020 році скоротило чистий дохід від реалізації продукції і послуг на 11% в порівнянні з 2019 роком - до 1,08 млрд грн, і отримало чистий збиток у розмірі 49,9 млн грн (проти 12,4 млн грн прибутку в 2019 році).

«Валовий прибуток компанії за звітний період скоротився на 17,4% - до 166,8 млн грн. Обсяги перевезення флотом компанії в минулому році склали 1,4 млн тонн, тоді як за попередній рік цей показник склав 1,6 млн тонн. Зменшення обсягів склало 180 тис. тонн, або 11%, і було викликане падінням обсягів каботажних перевезень», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Відзначимо, що обсяги обробки вантажів портами компанії склали 2,9 млн тонн, що на 8% менше у порівнянні з 2019 роком. Головними вантажопотоками в 2020 році залишалися металопродукція, зернові культури і мінерально-будівельні вантажі.

«Укррічфлот» планує скорочення витрат шляхом цифровізації і автоматизації як виробничих, так і адміністративно-управлінських бізнес-процесів, а також шляхом продажу непрофільних активів.