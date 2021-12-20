"Укррічфлот" опублікував звіт за 2020 рік зі збитком

ЗАТ «Судноплавна компанія "Укррічфлот"» в 2020 році скоротило чистий дохід від реалізації продукції і послуг на 11% в порівнянні з 2019 роком - до 1,08 млрд грн, і отримало чистий збиток у розмірі 49,9 млн грн (проти 12,4 млн грн прибутку в 2019 році).
Відзначимо, що обсяги обробки вантажів портами компанії склали 2,9 млн тонн, що на 8% менше у порівнянні з 2019 роком. Головними вантажопотоками в 2020 році залишалися металопродукція, зернові культури і мінерально-будівельні вантажі.
«Укррічфлот» планує скорочення витрат шляхом цифровізації і автоматизації як виробничих, так і адміністративно-управлінських бізнес-процесів, а також шляхом продажу непрофільних активів.
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