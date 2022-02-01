«Укрпошті» побудують автоматизований сортувальний центр

Директор «Укрпошти» розповів в своїх соціальних мережах про тендер, який оголосила компанія. Йдеться про будівництво автоматизованого сортувального центру в Київській області. Ігор Смілянський зазначив, що таке оновлення трапиться вперше за 42 роки.

"Після цього всього два кроки: закладка фундаменту і початок операцій", - написав Смілянський.

Від потенційного переможця тендеру потрібно побудувати "під ключ" автоматизований сортувальний центр з відповідними гарантіями. Вартість будівництва не повинна перевищувати $50 млн.

Далі Укрпошта планує укласти з переможцем тендера інвестиційний договір. Або, як варіант, укласти договір довгострокової оренди з можливістю викупу сортувального центру. Тендер буде проходити на майданчику ProZorro. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 6 червня 2021 року.