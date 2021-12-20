«Укрпошта» виставила на аукціон бази відпочинку і нерухомість

12:39 28 липень Київ, Україна

На майданчику "Державні торгі.Онлайн" зареєстровано 31 об'єкт торгів від «Укрпошта». Експерти заявляють, що компанія виставляє понад 30 об'єктів нерухомого майна. Серед переліку також знаходяться п'ять що не використовуються баз відпочинку.

Об'єкти нерухомого майна, виставлені на продаж, розташовані по всій території України. Серед них нежитлові технічні приміщення, гаражі та будинки пошти. Крім того, на торги виставлено 5 баз відпочинку.

Зокрема, пропонуються дві поруч розташовані бази відпочинку площею 317,1 кв. м і 1143,44 кв. м в Конча-Заспі, на березі затоки Ольшанський (р. Дніпро). Відстань до Києва - 14 км. Бази не діючі, потребують капітального ремонту та оновлення. Початкова ціна продажу лота - 17,3 млн. Грн.

Також виставлені на продаж дитячий оздоровчий комплекс "Стріла" (2392,4 кв. м), розташований в Бердянському районі Запорізької області на першій лінії Азовського моря з виходом на пляж. Дане майно знаходиться в оренді до серпня 2022 г. Початкова ціна продажу лота - 8,77 млн. грн.

Виставлено на продаж база відпочинку "Зв'язківець" (2357,8 кв. М) в Чернігівській області в урочищі "Острів". База відпочинку розташована на березі Десни. Об'єкт довгий час не використовувався, стан - незадовільний. Початкова ціна продажу лота - 6,5 млн. Грн.



За інформацією продається комплекс відпочинку "Кудашівське" (262,9 кв. м) в Дніпропетровській області. Об'єкт знаходиться поблизу Карачунівського водосховища. Тривалий час не використовується, зруйнований. Початкова ціна продажу лота - 626,629 тис. Грн.

Крім того, на продаж виставлено регіональний навчально-оздоровчий комплекс "Почтовик", 3421,17 кв. м в Миколаївській області. Об'єкт розташовується на березі Чорного моря. Приміщення потребують капітального ремонту і знаходяться в оренді до 29 червня 2022 г. Початкова ціна продажу лота - 11,282 млн. грн.