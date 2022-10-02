«Укрпошта» увійшла в ТОП-100 поштових служб

Пресслужба «Укрпошти» розповіла про те, що компанія відзначена в рейтингу PricewaterhouseCoopers (PwC). «Укрпошту» оцінювали як представника міжнародної експрес-доставки EMS. Відповідно до даних IV кварталу 2020 року, рейтинг «Укрпошти» піднявся на 53 позиції і відомство увійшло в ТОП-100 поштових служб адміністрацій.

За даними компанії, в другому кварталі 2020 Укрпошта була на 181 місці в рейтингу, в третьому - на 121 місці, а в четвертому кварталі вийшла на 92 місце серед 198 поштових служб адміністрацій.

"Щоб EMS була зручною і доступною для наших клієнтів, ми переглянули вартість тарифів, розширюємо кількість відділень, де можна скористатися цією послугою, і запустили для послуги оформлення онлайн в особистому кабінеті на сайті Укрпошти і в API", - зазначив Смілянський.

За даними Укрпошти, середній термін пересилання міжнародних відправлень EMS складає 7-10 діб при відсутності змін в роботі авіакомпаній і національних поштових EMS операторів.