«Укрпошта» збільшила доходи на 16%

Пресслужба «Укрпошти» передає про збільшення своєї прибутковості в 2020 році. У порівнянні з 2019 роком, за перші 9 місяців, доходи збільшилися на 16%. Разом з початку року підприємство отримало чистого доходу на 6,5 млрд гривень.

Відзначається, що "Укрпошті" вдалося наростити обсяги і доходи за всіма основними напрямками бізнесу - поштовими, фінансовими і торговими послугами.

"Так, на 30% зросли доходи від посилок (послуги Укрпошта "Стандарт", Укрпошта "Експрес", SmartBox і міжнародні відправлення ЕМС) шляхом збільшення на 22% обсягів відправлень. Доходи від дрібних пакетів за звітний період виросли на 35%, обсяги - на 14%. Клієнти Укрпошти стали частіше користуватися фінансовими послугами, зокрема, онлайн-сервісами. На 11% зросла кількість поштових переказів. А доходи від прийому платежів збільшилися на 21%. Шляхом оновлення асортименту виріс також дохід від торгівлі (без обліку купівельної вартості товарів) - на 14% в порівнянні з трьома кварталами 2019", - йдеться в повідомленні.

"Укрпошта, незважаючи на пандемію, збільшує доходи, нарощує обсяги і продовжує реалізовувати інвестиційні проєкти. Навіть з урахуванням додаткових витрат, зокрема, на альтернативні шляхи доставлення міжнародних посилок в умовах тимчасового закриття пасажирських авіарейсів, на засоби індивідуального захисту 65-тисячного колективу, виплату надбавок за роботу в умовах карантину - Укрпошта отримала 6,5 млрд гривень чистого доходу.

У компанії додали, що середньомісячна заробітна плата за 9 місяців поточного року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 зросла на 16% і склала 6685 грн.