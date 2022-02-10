Укрпошта відправила частину працівників у примусову відпустку

15:46 18 вересень Київ, Україна

На той випадок, якщо у когось зі співробітників Укрпошти виявлять коронавірус, будуть викликані люди з резервного списку, для цього частину працівників відправлено у примусову відпустку.

Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський в етері KSE Business Transformation Week у п'ятницю, 18 вересня.

"Оскільки ніхто не знав, як з цим працювати, я розробив свою методику. Я примусово відправляю 20% працівників з кожного підрозділу у відпустку. І таким чином, коли хтось захворіє в підрозділі - ми відправляємо людей на тести та карантин, якщо це необхідно, дезінфікуємо підрозділ і виводимо людей з відпустки, щоб вони працювали. І так по всіх об'єктах", - сказав Смілянський.

За час карантину компанія жодного разу не порушила графік доставлення пенсій і навіть збільшила показники роботи, додав глава компанії.

"Укрпошта доставляє пенсії 4 млн пенсіонерів, а це група ризику. У нас працює 65 тисяч співробітників. Буквально перед нашою розмовою ще одне відділення відзвітувало про хворого клієнта і потенційно - співробітників", - продовжив Смілянський.

Навіть з резервом у 20% штату дуже складно налаштувати роботу 35 об'єктів сортування та 12 тисяч відділень - іноді доводиться відправляти додаткові пересувні відділення, одягати співробітників в спецкостюми, резюмував гендиректор пошти.